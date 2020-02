Nilson Leitão espera Dória na campanha ao Senado em MT

Divulgação

O ex-deputado federal Nilson Leitão (PSDB) contará com apoio de peso na sua campanha eleitoral rumo ao Senado Federal. Isto porque, está praticamente confirmada a vinda do governador de São Paulo, João Dória. Há a possibilidade ainda do apoio do ex-presidente da República, Fernando Henrique.



O apoio de ambos reforça o total apoio da Executiva Nacional no projeto de Leitão em Mato Grosso e ainda reforçar o nome para a disputa ao Senado.



Por conta de sua grande articulação e boa relação com a nacional do partido tucano, o ex-parlamentar ganhou apoio irrestrito do partido quando se colocou como pré-candidato ao Senado Federal.



O ex-governador Pedro Taques (PSDB) chegou a cogitar entrar na disputa, mas enfrenta certa resistência, tanto em Mato Grosso quanto em nível nacional. Vale lembrar que, tanto Leitão quanto Taques foram derrotados nas urnas na eleição de 2018.



O ex-governador, inclusive, entrou para a história do Estado como o primeiro chefe do Executivo Estadual que não conseguiu se reeleger. O tucano ficou na terceira colocação. Ele deixou o governo com alta rejeição, salários atrasados e um déficit de quase R$ 2 bilhões.



Já Leitão optou por não ir à reeleição e buscar uma vaga no Senado Federal, mas também não teve sucesso. Ele ficou em quinto lugar. Agora entende que o momento é outro e voltou para disputa já tendo inclusive montado equipe para a campanha em que terá o jornalista Kleber Lima como marqueteiro e o ex-deputado Paulo Borges na coordenação.



A eleição suplementar ao Senado está marcada para 26 de abril.