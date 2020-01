Neymar faz ‘marcação cerrada’ em fotos da modelo Ana Mosconi

O amor está no ar

Neymar está intrigando os internautas após fazer ‘marcação cerrada’ nas publicações da modelo, Ana Mosconi, no Instagram. O jogador da seleção brasileira tem deixado emojis nos comentários da modelo e os fãs estão questionando se um romance está rolando entre eles.

Nas três últimas publicações de Ana, o jogador deixou emojis. Na primeira, ele deixou uma carinha mostrando a língua. Nas duas últimas fotos ele comentou emoji de fogo e olhos. Ana respondeu os dois últimos comentários do pai de Davi Lucca, com emojis sorridentes.

“@neymarjr quem tem limite é a prefeitura”, comentou um seguidor marcando o jogador. “Alô Ana, acorda! Você é só mais uma que o Neymar está dando em cima querida… Acorda pra vida e vai atrás do João que realmente merece o seu AMOR!”, disparou outro, falando do ex-namorado da modelo. “Será que vai ser O casal do Ano?”, questionou outro.

Em tempo, Ana Mosconi passou o ano novo no mesmo lugar que Neymar e outros famosos, como o surfista Gabriel Medina e o jogador Lucas Lima, na praia de Barra Grande, na Bahia.