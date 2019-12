Natal da Gente atende o Jardim União e continua com programação até o dia 23

O campo de futebol do bairro Jardim União ganhou um brilho especial na noite desta quarta-feira (18). Os moradores marcaram presença no evento Natal da Gente, pelo qual muitas atrações, totalmente gratuitas, foram oferecidas não só para as crianças, como para os pais e toda família cuiabana. Com os olhos bem atentos, a criançada não perdeu nenhum detalhe do teatro, que contou de forma lúdica a história do menino Jesus.

Além disso, a programação ofereceu pula-pula, escorregador, piscina de bolinhas, algodão doce e muita pipoca. Mas, quando falamos em Natal, é claro que não poderia faltar a figura do bom velhinho. Com a chegada do Papai Noel na caravana da Prefeitura de Cuiabá, os olhos das crianças brilharam, e os corações dos pais se alegraram. Filas gigantes foram formadas para dar o tão esperado abraço.

A programação natalina está bem diferente em relação aos anos anteriores, onde as atividades ficavam concentradas na Praça Alencastro, no centro da Capital. O prefeito Emanuel Pinheiro optou por fazer algo especial, alcançando os moradores dos bairros mais afastados e democratizando a festa popular. “Vamos levar essa caravana para todas as regiões da cidade, alegrando os corações das nossas crianças. Não seria justo continuar concentrando a programação apenas na região central de Cuiabá”, comentou o prefeito Emanuel Pinheiro.

A família Xavier marcou presença. Acompanhados das duas filhas e esposo, Genilda Xavier agradeceu a iniciativa. “As crianças ficaram muito felizes quando souberam que veriam o Papai Noel. Minha filha mais velha escreveu até cartinha, quer ganhar uma bicicleta. Ela disse que reforçou o pedido oficialmente”, comentou.

No dia 22 (domingo) será realizada a Missa Campal, na Praça Alencastro em frente a catedral, a partir das 18h30. O cronograma do Natal da Gente segue até o dia 23 de dezembro, sendo disponibilizado um caminhão bitrem, totalmente transformado, levando a caravana com presépio, chuva de neve e Casa do Papai Noel, com a presença do Bom Velhinho. Além disso, são realizadas apresentações culturais com o grupo Flor Ribeirinha, Coral Municipal e Companhia Teatral Cena Onze.

Todas as atrações promovidas pela Prefeitura são gratuitas e feitas por meio de parceria com as concessionárias Águas Cuiabá e Energisa Mato Grosso. A Prefeitura também enfeitou a Praça Santos Dumont e a Avenida Getúlio Vargas, com apoio das empresas.

Veja a programação da caravana do Papai Noel:

Dia 19 (Quinta-feira)- bairro Três Barras- 18 horas

Dia 20 (Sexta-feira) bairro Planalto- 18 horas

Dia 21 (Sábado)- bairro Omar Cabral- 18 horas

Dia 22 (Domingo)- bairro Parque Cuiabá- 18 horas

Dia 23 (Segunda-feira)- bairro Pedra 90- 18 horas