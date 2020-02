Nas redes sociais, Regina Duarte se confunde sobre cerimônia de hasteamento

foto: Sergio LIMA / AFP

A atriz Regina Duarte, a nova secretária de Cultura (ainda não nomeada), confundiu-se nas redes sociais, neste sábado (1/2), ao comentar sobre a celebração do hasteamento da bandeira brasileira. “Bom dia! Hoje, como em todos os sábados, tem hasteamento da bandeira às 10:00h, no largo à frente do Palácio da Alvorada. Encontro de patriotas, em cerimônia imperdível,”escreveu ela.

No entanto, a confusão na publicação está no local, dia da semana e na frequência do evento. A bandeira do vídeo postado pela atriz, na verdade, é a que fica na da Praça dos Três Poderes. O hasteamento, por sua vez, ocorre uma vez, no primeiro domingo de cada mês. Os internautas não deixaram o erro passar despercebido e pipocaram de comentários a rede da atriz.