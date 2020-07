“Não faltou dinheiro para os estados lutarem”

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou durante entrevista na manhã desta segunda-feira (13), que não faltou dinheiro para que os estados do Brasil lutem contra o novo coronavírus, a covid-19.

De acordo com Onyx, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), sempre pediu equilíbrio para os gestores da Economia e da Saúde.

"O presidente nunca permitiu que houvesse falta de recursos. A única coisa que ele pediu foi equilíbrio para que não faltasse comida nos pratos dos brasileiros. Ele também pediu para os governadores comprarem equipamentos. Em alguns lugares usaram o superfaturamento e jogaram dinheiro público fora. Mas, a Polícia Federal agiu. A miséria, a fome e o desemprego matam mais que qualquer outro crime na América Latina. Em março, 3.500 cidades ficaram fechadas no Brasil sem nenhuma necessidade”, disse.

Onyx ainda avaliou que se não fosse o trabalho emergente do presidente, o Brasil não seria hoje o país com maior número de curados.

"Lamentamos as mortes. Todas as vidas importam. Mas se não fosse uma gestão forte do presidente, não seríamos hoje o país com maior número de pessoas curadas. Não se pode matar a atividade econômica das cidades. São milhões de famílias que precisam de comida na mesa. Gestores municipais de MT tenham bom senso na proteção à vida e não deixar fechar o comércio”, finalizou.