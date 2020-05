Multas passam a ser aplicadas a partir desta segunda

O governador Mauro Mendes afirmou que o Estado irá intensificar a fiscalização do uso obrigatório de máscaras. A partir desta semana, estabelecimentos que não disponibilizarem máscaras aos seus funcionários ou que permitirem a entrada de clientes sem a proteção facial serão multados em R$ 80 por pessoa.

O uso de máscaras é um poderoso instrumento para frear a proliferação do covid-19. De acordo com especialistas em saúde pública, a máscara impede que as gotículas de saliva de um portador do vírus sejam expelidas no ambiente e, consequentemente, evita que outras pessoas entrem em contato com a superfície contaminada.

Mendes contou que o Procon, a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar já iniciaram as ações de fiscalização dos estabelecimentos públicos e privados, em Cuiabá e Várzea Grande, e que a ação será intensificada nos 141 municípios do Estado

“Nós não queremos autuar ninguém, mas precisamos proteger a vida das pessoas. Quando você não usa a máscara, está colaborando para a propagação do vírus e colocando em risco a vida de milhares de pessoas. Estamos optando por proteger a vida da população”, afirmou o governador.

Um exemplo prático é o balcão de uma loja, de um escritório, ou até de uma mesa. Sem a máscara, uma pessoa contaminada, ao falar, expele gotículas de saliva que ficam sob essa superfície. Outra pessoa, ao tocar nessa superfície e depois levar a mão aos olhos, nariz ou boca, acaba sendo contaminada. Já com o uso da máscara, as gotículas de saliva são bloqueadas pelo tecido e, assim, toda a cadeia de transmissão do vírus é interrompida já no início.

“A máscara é mais um mecanismo para frear o avanço do coronavírus. Eu fico muito feliz porque o relato que eu tenho é que, em muitos supermercados, a maioria da clientela, muitas vezes toda ela, tem usado máscara. Algumas pessoas que andaram pelo centro viram uma grande porcentagem da população já usando máscara”, relatou o governador.