Mulheres terminam relacionamento e saem no tapa pela guarda dos cachorros

Duas mulheres, uma de 26 e a outra de 21 anos, terminaram o relacionamento e acabaram armando confusão em um condomínio no bairro Parque do Lago, em Dourados, neste domingo. O motivo da briga foi a guarda dos animais de estimação.

Uma das mulheres procurou a polícia para registrar que foi agredida pela ex-companheira. Ela relatou que a agressora entrou no condomínio e foi até a janela do seu quarto para acordá-la. As duas discutiram e ela acabou levando uma tapa no rosto.

Segundo o boletim de ocorrência, a agressora disse que iria levar os cachorros e que não deixaria a denunciante ver os animais. Ela cuspiu no rosto da ex-companheira e que iria acabar acabar com a vida dela. O caso foi registrado como vias de fato (violência doméstica) e ameaça.