Mulher deixa celular no conserto e tem fotos íntimas espalhadas pelo WhatsApp

Na quarta-feira (29), moradora em Douradina, a 194 quilômetros de Campo Grande, procurou a Polícia Civil para denunciar que teve fotos íntimas espalhadas na internet. Ela deixou o celular no conserto no dia 10 de janeiro e depois vendeu o aparelho.

Segundo relato da vítima, ela deixou o aparelho para o homem consertar, mas não teria ficado satisfeita com o resultado e então pediu para que ele vendesse o celular. Dias depois, já na terça-feira (28) ela soube pela sogra que fotos íntimas dela estavam circulando no WhatsApp.

A mulher entrou em contato com o responsável pela manutenção para saber como ele conseguiu as fotos, mas ele disse que o aparelho já tinha sido revendido para o primo do marido dela. A vítima denunciou o caso, que é investigado.

O autor do crime responderá por divulgação de cena de sexo ou de pornografia.