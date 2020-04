Mulher de Moro sai em defesa de Mandetta depois de críticas de Bolsonaro

Sérgio Lima/Poder360 - 4.nov.2019

Pouco tempo depois de o presidente Jair Bolsonaro fazer duras críticas ao ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde), Rosângela Moro publicou foto no Instagram em apoio ao ministro na condução da crise causada pela covid-19. Depois, a mulher do ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) apagou a publicação.

“Entre ciência e achismos eu fico com a ciência. Se você chega doente em 1 médico, se tem uma doença rara você não quer ouvir um técnico? Henrique Mandetta tem sido o médico de todos nós e minhas saudações são para ele. In Mandetta I trust”, escreveu ao publicar uma foto do ministro.

Eis a publicação:

Na noite desta 5ª feira (2.abr.2020), em entrevista à Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que falta humildade a Mandetta, e que ambos já estão “se bicando há algum tempo”. Para o presidente, o ministro tem extrapolado em seus discursos. No entanto, afirmou que não pretende demiti-lo “no meio da guerra”.

“O Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo. Eu não pretendo demití-lo no meio da guerra. Não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que em algum momento extrapolou. Ele sabe que tem uma hierarquia entre nós. Eu sempre respeitei todos os ministros. O Mandetta também porque ele montou o ministério de acordo com a sua vontade. A gente espera que ele dê conta do recado agora. Agora eu tenho falado com ele e ele está meio que em uma situação, no meio do combate, não tem problema”, disse.

Diferentemente de Bolsonaro, o ministro vem defendendo o isolamento integral no combate à propagação da covid-19 –doença causada pelo novo coronavírus. O presidente, por sua vez, defende o isolamento somente das pessoas que estão no grupo de risco e quer a abertura de comércios e a permissão para que os trabalhadores informais saiam às ruas.

MANDETTA RESPONDE

À Folha de S.Paulo, o ministro disse que não comenta o que o presidente Jair Bolsonaro fala. “Ele tem mandato popular, e quem tem mandato popular fala, e quem não tem, como eu, trabalha.”