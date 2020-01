Mulher contrata detetive após desaparecimento do marido e descobre traição

Uma professora, de 35 anos, moradora de São Paulo, descobriu uma traição do marido após contratar um detetive particular porque acreditava que homem estava morto. A mulher chegou a oferecer uma recompensa de R$ 2 mil para quem soubesse notícias do marido, que estava sumido desde 7 de janeiro. O detetive encontrou o homem com duas mulheres, em uma praia de São Vicente, no litoral de São Paulo.

De acordo com o detetive Marcondes, o homem avisou para mulher que estava voltando para casa e nunca mais voltou. Ele identificou via radar que o marido da cliente tinha descido de carro para o litoral e, com a ajuda de um policial, localizou o homem na praia.

O casal estava junto havia sete anos e morava na Zona Leste de São Paulo. Acreditando que havia ocorrido o pior, a mulher chegou a pedir que sites de notícias publicasse o desaparecimento.

O boletim de ocorrência pelo desaparecimento do homem foi registrado no 62º Distrito Policial Ermelino Matarazzo, em 9 de janeiro, e o caso já estava sendo investigado pela Polícia Civil.