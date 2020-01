MTPrev, Segurança e Educação consomem 73,5% da folha de MT

Ao longo deste ano, o Governo do Estado gastou pouco mais de R$ 11,7 bilhões para custear a folha de pagamento dos servidores estaduais, entre ativos e aposentados e/ou pensionistas.

Os números estão disponibilizados no Mira Cidadão, portal de transparência do Poder Executivo.

O maior volume de pagamentos foi realizado em dezembro, totalizando mais de R$ 1,8 bilhão.

Isso porque, ao contrário do acontecia anteriormente, o governador Mauro Mendes (DEM) optou por concentrar o pagamento do 13º no último mês do ano. Até então, os pagamentos eram feitos conforme o mês de aniversário do servidor.

Dos pagamentos feitos ao longo do ano, MT Prev (Previdência do Estado) e as pastas de Segurança e Educação aparecem como as que mais consomem recursos da folha (73,5% dos valores).

Só com o MT Prev, o portal lista R$ 3,3 bilhões em pagamentos ao longo de ano. Logo em seguida, aparece a Secretaria de Segurança, que soma R$ 2,8 bilhões em pagamentos e, em terceiro lugar, a Educação, cujos pagamentos totalizaram pouco mais de R$ 2,5 bilhões.