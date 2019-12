MT é 2º estado com mais fraudes no DPVAT

Mato Grosso foi o segundo estado com mais registros de fraudes no seguro por Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT). De janeiro a outubro foram identificadas 492 tentativas de aumentar valores do seguro ou simular sequelas que não existiam para receber a indenização.

O campeão em fraudes no DPAV em 2019 foi o Ceará, com 1.392 registros. Entre as estratégias usadas para fraudar o pagamento estão a apresentação de documentos falsos e até laudos médicos que atestavam sequelas maiores do que as causadas pelo acidente.

A Seguradora Líder, responsável pelo DPVAT, também realiza um levantamento sobre quadrilhas especializadas em fraudes nesse tipo de seguro, que incluem fraudes contra o INSS para conseguir benefícios como auxílio-doença.

Em 2018 a seguradora identificou 11.898 fraudes no DPVAT, sendo 289 em Mato Grosso. Nesse ano, o estado foi o 13º colocado no ranking de identificação de golpes no DPVAT.

Seguro obrigatório até o fim de 2019, o DPVAT indeniza cidadãos envolvidos em acidentes de trânsito, sejam eles pedestres ou condutores. O pagamento varia de R$ 135 a R$ 13.500 para reembolso de despesas médicas e custos com sepultamento.