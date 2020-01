MPE quer cassar aposentadoria de médico do Estado que não fez concurso

Ministério Público do Estado

O Ministério Público do Estado (MP-MT) denunciou um médico aposentado pelo Estado de Mato Grosso. Ele não prestou concurso público, nem faz jus a um dispositivo constitucional que garante a estabilização no funcionalismo a pessoas que não fizeram concurso, desde que na data da promulgação da Constituição de 1988 estejam há pelo menos 5 anos ininterruptos no cargo.

Assinada pelo promotor Clovis de Almeida Júnior no dia 6 de dezembro de 2019, a denúncia pede a anulação de todos os atos funcionais que garantiram a estabilização, bem como o ingresso à carreira do SUS. Como consequência a estes atos, o profissional da saúde corre o risco de perder a sua aposentadoria, alcançada no ano de 2016.

“Os princípios constitucionais foram espezinhados quando o Estado de Mato Grosso, além de conceder ilegítima estabilidade ao Servidor, promoveu-lhe a efetividade e aposentadoria no cargo público. A concessão da estabilidade anômala, se houvesse, não teria o condão de tornar o servidor efetivo”, diz trecho da denúncia.

Segundo informações da denúncia, o médico foi contratado pelo regime da CLT no ano de 1988 para atuar no extinto Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso (IPEMAT). Nos anos posteriores a sua contratação, o profissional da saúde, além de conseguir a estabilização no cargo, também obteve o ingresso na carreira.

O argumento utilizado pelo serviço público para beneficiar o médico esta previsto nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que regras estabelecidas para assegurar a “harmonia” na transição entre as Constituições de 1969 e 1988. Ela disciplina em seu art. 19 que os servidores públicos federais, estaduais e municipais, que estivessem exercendo o cargo por no mínimo 5 anos contínuos na data de promulgação da Constituição de 1988 (5 de outubro de 1988), seriam considerados “estáveis” no serviço público.

A regra foi uma forma de afastar a possível insegurança jurídica – circunstâncias judiciais que podem ser questionadas dadas as suas “fragilidades” em relação ao que estabelece a legislação -, e foi introduzida na Constituição de 1988 para manter os servidores públicos que exerciam seus cargos mesmo sem a realização de concurso público.

A norma, porém, não garante "ingresso" a carreira no serviço público, apenas a estabilidade no cargo, o que impede que progressões sejam feitas por esses trabalhadores, como o aumento de salário pela ocupação de novos postos.

A denúncia ainda não foi recebida pela Justiça, que pode determinar a cassação da aposentadoria do aposentado.