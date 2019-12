MPE investiga privilégios de servidores em cidade de Mato Grosso

O Ministério Público do Estado (MP-MT) instaurou um inquérito para investigar supostas irregularidades no funcionalismo de Cáceres (222 KM de Cuiabá). De acordo com o órgão ministerial, alguns servidores municipais estariam recebendo salários maiores do que outros, mesmo que pertençam à mesma categoria.

O promotor de justiça Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz assinou a portaria que oficializou a abertura do inquérito no último dia 11 de dezembro.

Segundo o membro do MP-MT a prefeitura de Cáceres não estaria obedecendo a Lei Municipal Complementar nº 25/1997 que estabelece a “isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho”.

A portaria não dá mais detalhes sobre quais servidores estariam burlando a lei municipal. O inquérito é uma etapa anterior a proposição de uma ação na justiça caso as irregularidades sejam confirmadas.