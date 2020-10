O Ministério Público Estadual (MPE) pediu o bloqueio de mais de R$ 198 milhões do conselheiro afastado do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE), o ex-deputado Sérgio Ricardo de Almeida. Ele é acusado de ter recebido propina no período em que ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa.

O pedido foi protocolizado por meio da 9ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Cuiabá, Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa. Sérgio responde por ato de improbidade administrativa que está em segredo de justiça. A denúncia partiu da delação premiada do ex-governador Silval Barbosa, que revelou um esquema de pagamento de ‘mensalinho’ aos deputados estaduais.

“Assim agindo, o réu não apenas manchou o seu mandato parlamentar com indelével imoralidade, recebendo propina mensal, enriquecendo-se ilicitamente, cometendo ato de improbidade administrativa e violando princípios comezinhos da Administração Pública (tais como legalidade, moralidade e impessoalidade)”, cita o despacho.

De acordo com o depoimento, Sérgio Ricardo, assim como outros 15 parlamentares, receberam propina de R$ 30 mil no ano de 2003 e R$ 40 mil em 2006. A ação do Ministério Público também diz que a colaboração do ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Riva também confirma que Sérgio Ricardo recebeu a vantagem ilícita durante seu mandato como deputado.

“Como também causou um enorme prejuízo aos cofres públicos, o qual deve ser ressarcido, visto sua imprescritibilidade constitucional, razão pela qual o Ministério Público propõe a presente ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa de ressarcimento de danos ao erário, buscando recompor o enorme prejuízo sofrido pelo patrimônio público, sem prejuízo da aplicação das demais sanções conforme preliminar supra”, diz outro trecho da ação.

Diante disso, o MPE pede a concessão de tutela de evidência para tornar indisponíveis os bens do réu Sérgio Ricardo de Almeida o montante de R$ 198.036.239,00.