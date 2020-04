Divulgação

O ministro da Justiça, Sergio Moro, convocou uma coletiva de imprensa para às 11h (horário de Brasília), desta sexta-feira (24) e deve falar se permanece ou não no cargo. Segundo pessoas ligadas ao ministro, ele resolveu falar com a imprensa após tomar ciência da exoneração do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Maurício Leite Valeixo, publicada na edição de hoje do Diário Oficial.

A exoneração de Valeixo, no diário, aparece assinada por Moro e Bolsonaro. Porém, segundo fontes ligadas ao ministro, o nome dele aparece por formalidade.

A Polícia Federal é subordinada ao ministro da Justiça, e é praxe , em casos como o esse, o chefe da pasta assinar a exoneração.