Moradores recebem doações de cestas básicas

A máscara cobria o sorriso, mas os olhos expressavam a alegria de Maria Pinto de Moraes, 66 anos, ao receber a cesta básica da campanha do Governo do Estado Vem Ser Mais Solidário. Ela e mais famílias carentes que moram na comunidade quilombola Mata Cavalo, localizada na zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento foram beneficiadas com a ação social, nesta sexta-feira (11.09).

A iniciativa liderada voluntariamente pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, e realizada pela Secretaria do Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), tem garantido a segurança alimentar de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social agravadas pelos efeitos da pandemia do coronavírus.

O projeto social atendeu moradores de Mata Cavalo de Baixo, Ponta da Estiva e Aguaçu de Cima. Na última quarta-feira (09.09) outras comunidades quilombolas que fazem parte do Complexo de Mata Cavalo, também foram contempladas com a iniciativa. Entre elas estiveram: Mata Cavalo de Cima, Mata Cavalo de Baixo, Capim Verde, Entrada do Bananal, Aguaçu de baixo, João Cuiabá e Mutuca.

Para a presidente da Associação de Moradores da comunidade, Arlete Pereira, as entregas dos donativos traz esperança, já que a maioria trabalha com a agricultura familiar e estão impossibilitados de comercializar. “Agradeço a primeira-dama pelas doações que vieram em uma ótima hora, a maioria das famílias aqui não tem como trabalhar e precisavam desse apoio para sobreviver”, comentou.

O repasse as famílias, foi realizado na Escola Estadual Tereza Conceição Arruda. A professora Gonçalina Eva Santana, que auxiliou nos atendimentos, destacou que as doações representam o compromisso do Estado com as comunidades quilombolas.

“Conheço a realidade dessas famílias, então agradeço muito por vocês terem trazido esses alimentos. Fico muito feliz e agradecida em saber que não estamos esquecidos, que o Governo do Estado tem lembrado das comunidades quilombolas”, enfatizou.

Sobrevivendo do artesanato, dona Ana Maria dos Santos, 77 anos, em seu depoimento relatou os desafios que enfrenta desde a chegada da pandemia. “Estamos sempre na luta, mas esse período está sendo muito difícil para todos nós. Agradeço a primeira-dama por essas doações”, disse.

“Está muito difícil conseguir serviço neste período de pandemia, e sem recursos não consigo comprar as coisas para minha casa. As vezes passo sufoco. Essa cesta vai ajudar muito”, disse a manicure, Alana Aparecida Novaes, 23 anos, outra beneficiada pela ação solidária.

A secretária-adjunta de Direitos Humanos da Setasc, Salete Morockoski, esteve no local representando a titular da pasta, Rosamaria Carvalho e a primeira-dama, Virginia Mendes juntamente com o presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Cepir), Manoel Francisco da Silva.

“Temos buscado atender a todos, mas, dando uma atenção especial as comunidades mais afastadas que, muitas vezes, não conseguem ter acesso ao básico como o alimento. Garantir que essas cestas básicas cheguem na casa das pessoas que mais precisam é o nosso maior objetivo”, finalizou a secretária-adjunta de Direitos Humanos, Salete Morockoski.