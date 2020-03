Misael baixa decreto com perda de mandato de Abílio na Câmara

O presidente da Câmara de Cuiabá, Misael Galvão (PTB), publicou na segunda-feira (9) a resolução nº 006/2020 decretando a perda de mandato eletivo do vereador Abilio Junior (PSC), que foi cassado por quebra de decoro parlamentar.

Agora, o Legislativo Municipal convocará o primeiro suplente da chapa, Oséas Machado (PSC), para assumir a vaga aberta com a cassação de Abilio. Oséas é o autor do processo que culminou na cassação.

Abilio foi processado pela Comissão de Ética do Legislativo, que em seu relatório final reconheceu estar comprovada a materialidade e a responsabilidade por procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigente.

"Considerando que dos 25 vereadores que compõe o plenário da Câmara Municipal de Cuiabá, 14 votaram pela cassação do mandato parlamentar do vereador Abilio, em sessão plenária previamente convocada para este fim, e que os votos foram dados de forma aberta, mediante chamada nominal de cada vereador", disse Misael Galvão em trecho da resolução.

"Fica decretada a perda do mandato do vereador Abilio Jacques Brunini Moumer, cujo nome parlamentar é Abilio Júnior do partido PSC, por quebra de decoro parlamentar, de acordo com a decisão proferida pelo soberano plenário da Câmara Municipal de Cuiabá", afirmou.

A perda de mandato foi publicada no Diário Oficial de Contas.

Veja a publicação: