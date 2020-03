Ministro nega pedido de Reinaldo e Zé Teixeira e mantém investigação por corrupção e organização criminosa

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, negou pedidos e manteve a investigação por corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa contra o secretário da Assembleia Legislativa, Zé Teixeira (DEM), pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e pelos três filhos do tucano – Rafael, Rodrigo e Tiago Souza e Silva. Eles são acusados de integrar o esquema criminoso de pagamento de propina pela JBS em troca de incentivos fiscais, que causou prejuízo de R$ 209,5 milhões aos cofres públicos.Conforme despacho publicado nesta terça-feira (10), o democrata, o governador e os herdeiros queriam suspender a Operação Vostok, que apura o pagamento de R$ 67,7 milhões em propinas, com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. Em julho do ano passado, para beneficiar o senador Flávio Bolsonaro (sem partido), o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, suspendeu as investigações e ações judiciais baseadas em compartilhamento de dados do Coaf, o xerife do sistema financeiro, sem autorização judicial.