Ministério Público vê indícios de crime na compra da vacina indiana Covaxin

Frasco da Covaxin, vacina contra Covid-19 da indiana Bharat Biotech, em Nova Délhi (REUTERS/Adnan Abidi)

(ANSA) – O Ministério Público Federal (MPF) identificou possíveis crimes na compra das 20 milhões de doses da vacina indiana anti-Covid Covaxin, produzida pelo laboratório Bharat Biotech, e vai levar o caso da esfera civil para a criminal.

Segundo o órgão, de acordo com diversos sites e jornais brasileiros, há suspeitas de superfaturamento no valor de cada dose – já que essa é a vacina mais cara comprada pelo Ministério da Saúde –; há dúvidas sobre qual a necessidade de haver uma intermediação na compra – nesse caso, realizada pela Precisa Medicamentos -; além de ter sido o único processo rápido para a compra.

O valor total do acordo fechado pelo governo federal foi de R$ 1,6 bilhão.

O jornal “O Estado de S. Paulo” obteve documentos sigilosos do Ministério das Relações Exteriores em que há a informação, de agosto de 2020, de que cada dose do imunizante custava 100 rúpias, cerca de US$ 1,34. No contrato firmado pelo governo, o valor pago foi de US$ 15.

O site do jornal “O Globo” repercute trecho de documento feito pela procuradora Luciana Loureiro, responsável pela investigação no MPF na esfera civil, em que afirma que “a omissão de atitudes corretivas da execução do contrato somada ao histórico de irregularidades que pesa sobre os sócios da empresa Precisa e ao preço elevado pago pelas doses contratadas, em comparação com as demais, torna a situação carecedora de apuração aprofundada”.