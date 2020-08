Ministério aponta aumento de mortes por covid-19 em 13 Estados

Metade dos Estados brasileiros teve alta no número de mortes por covid-19 na última semana em comparação com os sete dias anteriores, segundo dados apresentados na quarta-feira, 26, pelo Ministério da Saúde. São 13 unidades da federação nessa situação, quatro a mais do que no balanço apresentado na semana passada pela pasta.



Estão no grupo Estados de todas as regiões: Acre, Amapá, Pará, Tocantins e Rio já mostravam essa tendência de alta no boletim anterior. Já Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Minas, Espírito Santo e Rio Grande do Sul entraram na lista nesta semana.

Os maiores aumentos porcentuais de óbitos foram registrados nos Estados do Pará (80%) e Rio (62%), que já haviam passado por pico de casos e mortes há alguns meses, mas que enfrentam uma ameaça de novo crescimento em meio ao agravamento da pandemia em municípios do interior e à flexibilização das quarentenas.

Ainda de acordo com o governo federal, doze Estados tiveram redução de óbitos confirmados e dois ficaram com números estáveis no período.

O diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do ministério, Eduardo Macário, afirmou que muitas das mortes registradas na última semana não são novas, mas estavam ainda sob investigação.

Os dados da pasta mostram ainda que seis dos 13 Estados que tiveram alta no número de mortes também registraram aumento no total de casos.

Para Marcelo Gomes, pesquisador em saúde pública da Fiocruz e coordenador do Infogripe (sistema que monitora internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG), a situação epidemiológica nacional, de estabilidade no número de casos e mortes por covid, não reflete a diversidade de cenários nas regiões, Estados e municípios, que estão passando por momentos distintos da pandemia. O monitoramento das internações em cada localidade, diz ele, comprova isso.