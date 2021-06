Divulgação

Um adolescente de 15 anos foi espancado e esfaqueado na noite desta quinta-feira (10), durante um salve aplicado por membros do Comando Vermelho, na cidade de Comodoro (644 km de Cuiabá).De acordo com informações, a Polícia foi acionada pela mãe do menor que informou que tentaram matar o menino. O rapaz foi socorrido por familiares e levado para um hospital.

Aos policiais, ele contou que foi chamado para consumir drogas com os suspeitos. Ao chegar ao local, foi surpreendido e rendido por três rapazes e levado para dentro de um matagal.Em seguida, o adolescente foi espancado e esfaqueado três vezes, sendo duas no pescoço e uma no braço.Os agressores diziam que estavam lá para cumprir uma ordem da facção, que era matá-lo porque ele não estaria repassando os lucros das vendas de droga ao chefe da boca de fumo. Após o crime, o rapaz fingiu ter morrido para que os suspeitos fossem embora. Os criminosos fugiram e ele conseguiu correr até a casa da família pedindo ajuda.A PM fez rondas e conseguiu encontrar os três suspeitos da tentativa de homicídio. Eles foram presos em flagrante. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.