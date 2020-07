Menina de 7 anos e mais 12 pessoas morrem em tiroteios em Chicago

Chicago voltou a ser palco de um fim de semana marcado pela violência e pela tragédia. No fim de semana em que se celebrou o 4 de Julho, o Dia da Independência, vários tiroteios provocaram a morte a 13 pessoas, incluindo uma menina de sete anos de idade, na cidade do Estado do Illinois, de acordo com a Associated Press.

A menina de sete anos foi morta quando estava em frente à casa da avó, onde decorria uma festa do 4 de Julho, no bairro de Austin. Suspeitos saíram de um carro e começaram a disparar. A menina foi a única vítima mortal. Um homem de 32 anos ficou ferido mas encontra-se em condição estável.

A polícia não efetuou qualquer detenção.

A ‘mayor’ de Chicago, Lori Lightfoot reagiu via Twitter.

“Esta noite (sábado), uma menina de sete anos de Austin juntou-se à lista de adolescentes e crianças cujos sonhos e esperanças foram terminados pelo cano de uma arma. Como cidade, temos de envolver a juventude nos nossos braços para que percebam que há um futuro para eles que não está envolvido em violência com armas”, escreveu a prefeita.

Um outro tiroteio aconteceu pouco antes da meia-noite de sábado no bairro de Englewood. Quatro homens abriram fogo num local onde estava um grande aglomerado de pessoas. Quatro pessoas morreram, incluindo um adolescente de 14 anos. Outras quatro pessoas ficaram feridas, três das quais com gravidade.

O porta-voz da polícia, Tom Ahern, disse que os atiradores fugiram do local do crime. As autoridades ainda não prenderam nenhum dos suspeitos.

O Chicago Sun-Times adianta que sete das 59 pessoas que ficaram feridas após os tiroteios deste fim de semana são adolescentes.