Mendes rebate revista e nega querer taxar cidades para pagar VLT

O governador Mauro Mendes (DEM) negou, na terça-feira (28), uma informação divulgada pela revista Veja de que ele teria a intenção de repartir os custos da cobrança de tarifas e serviços do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) com os 141 Municípios do Estado.

Segundo o jornalista Robson Bonin, da coluna Radar, a ideia teria partido do próprio governador, como alternativa para “viabilizar” o modal. A reportagem disse que Mendes teria uma reunião com o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, para tratar do assunto.

“Não. Nunca houve uma conversa minha nesse sentido”, resumiu Mendes ao ser questionado sobre a publicação da revista. Segundo o governador há uma reunião agendada entre ele e o secretário Nacional de Mobilidade Urbana, José Carlos Medaglia, cuja pasta lidera um grupo de trabalho encarregado de elaborar estudo para subsidiar decisão sobre a retomada do empreendimento.

Mendes disse, entretanto, que a intenção do encontro é aproximar o secretário de sua gestão.

“Esta semana teve uma reunião, em Brasília, do grupo de trabalho do VLT. Tem outra reunião, na semana que vem, do grupo de trabalho. E eu marquei uma visita de cortesia ao novo secretário”, afirmou.

“Já é o terceiro secretário Nacional de Mobilidade Urbana. Simplesmente, marquei uma visita de cortesia para conhecer ele e ver se, desta vez, para de mudar secretário e nós consigamos avançar na relação do Governo do Estado com Governo Federal, para encontrarmos ainda no primeiro semestre uma solução [para o modal]”, acrescentou.

A obra

Iniciadas em 2012, as obras do VLT estão paradas desde dezembro de 2014. Até então, apenas 6 km dos 22 km dos trilhos foram concluídos.

Orçado em R$ 1,477 bilhão - dos quais R$ 1,066 bilhão já foram aplicados, segundo dados da data base de maio de 2012 -, o contrato com o Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande foi rescindido pelo Governo do Estado após a Operação Descarrilho - deflagrada pela Polícia Federal em agosto de 2017 - que apontou indícios de irregularidades no acordo.

Além disso, o Governo instalou processo administrativo para apurar possíveis infrações contratuais e prometeu lançar uma nova licitação para a obra.

Enquanto isso, os 42 vagões vão se deteriorando no Centro de Controle Operacional e Manutenção, que fica próximo ao Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Comprados quando a obra foi iniciada, os materiais rodantes custam ao Governo cerca de R$ 16 milhões por mês para manutenção.