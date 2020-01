Mendes projeta “ano de realizações” e quer ampliar investimentos

Após um ano de muita dificuldade financeira e implantação de medidas para ajuste do caixa, o governador Mauro Mendes (DEM) disse enxergar 2020 como “um ano de realizações” para Mato Grosso.

Na manhã desta quarta-feira (1º), ele fez uma publicação em suas redes sociais alegando que muitos o têm questionado sobre as expectativas para o ano que se inicia.

“Confesso a vocês que são as melhores possíveis. Iremos começar esse novo ano muito melhor. As condições financeiras e de gestão estão bem melhores do que em janeiro do ano passado. Será um ano de realizações, em que muitas ações que planejamos serão iniciadas”, disse o governador em trecho da publicação.

Mendes afirmou também que já tem alguns objetivos macro traçados para este ano e que miram, especialmente, o equilíbrio fiscal do Estado.

Entre as metas, segundo ele, a de atender a Lei de Responsabilidade Fiscal no gasto do pagamento dos servidores públicos e a retomada da capacidade de investimentos do Estado.

Conforme dito em entrevistas recentes, o governador também reforçou sua intenção em manter o pagamento em dia de todos os fornecedores e aumentar as parcerias com as prefeituras mato-grossenses.

“Estamos trabalhando com a verdade, colocando Deus na frente, e é assim que vamos conseguir consertar Mato Grosso. Um ótimo 2020 a todos!”, concluiu o governador.

Medidas no 1º ano

Sem caixa suficiente para cobrir o rombo deixado pelo ex-governador Pedro Taques (PSDB), Mendes precisou adotar logo no início de sua gestão uma série de medidas para alterar o cenário fiscal do Estado.

Entre as primeiras ações, demissões de servidores comissionados, além da propositura de um pacote com quatro leis, que ele denominou de “Pacto por Mato Grosso”.

A primeira estabelecia uma reforma administrativa, com redução de 24 para 15 secretarias de Estado; a segunda era um novo Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), que possuía previsão de arrecadação de R$ 1,46 bilhão; a terceira era a alteração de competências no âmbito do MT Prev; por fim, e a mais polêmica, previa critérios para a concessão da Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores públicos.

Outra medida adotada ao longo do ano foi a lei complementar que trazia mudanças na política de incentivos fiscais, no método de cobrança do ICMS e aumentava impostos para setores econômicos de Mato Grosso.