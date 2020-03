Mendes pede a Mourão ajuda para receber R$ 1 bilhão em créditos

Divulgação

O governador Mauro Mendes (DEM), em encontro com o presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão (PRTB), pediu ajuda na cobrança aos países ricos sobre os créditos, orçados em R$ 1 bilhão, obtidos com a redução da emissão do dióxido de carbono (CO2) na atmosfera.

“Precisamos trabalhar de forma ostensiva na cobrança dos créditos de carbono por parte dos países ricos, conforme ficou definido em tantas reuniões e acordos internacionais. O que o Brasil faz hoje em termos de preservação ambiental nenhum país do mundo faz”, destacou Mauro.

Segundo Mendes, somente o estado de Mato Grosso possui créditos acumulados da redução de carbono na faixa de 1 bilhão de toneladas. “O que ocorreu de pagamento de compensação por esses créditos foi praticamente nada até agora. Mas é muito difícil agirmos sozinhos porque precisamos da liderança do Governo Federal, que é determinante. Aí sim poderemos exigir essa compensação de uma forma muito mais organizada e racional”, pontuou.

O governador ainda solicitou maior prioridade para os investimentos em infraestrutura e logística. “A logística é fundamental para o nosso estado. É preciso intensificar as ações para viabilizar a FICO (Ferrovia de Integração Centro-Oeste), a Ferrogrão (ferrovia Sinop a Miritituba que ainda depende de licenças do governo para ser feita concessão) e a conclusão de toda a extensão da BR-163 em trecho paraense até o porto em Santarém (recentemente Bolsonaro inaugurou 51 km até Miritituba). Precisamos que a logística avance para nos tornarmos ainda mais competitivos”, concluiu.

O presidente em exercício corroborou a fala do governador. De acordo com Mourão, que também é presidente do Conselho da Amazônia, o Governo Federal deverá buscar estudos técnicos para poder “precificar” a redução do CO2.

O reforço na infraestrutura de Mato Grosso também foi destacado pelo general Hamilton Mourão. “O Estado de Mato Grosso perde 15% do valor de produção, no mínimo, por conta de deficiências na infraestrutura. Vamos continuar olhando com firmeza para a questão das ferrovias e da BR-163”, ressaltou.

Mourão adiantou que irá buscar uma maior integração do Governo Federal com os estados que compõem a Amazônia Legal, de forma a alinhar as melhores soluções para os problemas da região, em especial nos referentes às queimadas e desmatamento ilegal.

“Vamos investir em um trabalho de inteligência integrada para abastecer os bancos de dados de cada um dos governadores. Porque temos muitos sistemas que às vezes não conversam entre si. É preciso ter mais coordenação e integração de informações”, salientou.

Participaram da reunião os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), César Miranda (Desenvolvimento Econômico), Alberto Machado (Gabinete de Governo), Silvano Amaral (Agricultura Familiar) e Alex Marega (adjunto do Meio Ambiente).

Também estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho; o procurador-geral de Justiça, promotor José Antônio Borges; o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Guilherme Maluf; o comandante da 13ª Brigada, general Reinaldo Salgado Beato; o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), Normando Corral.