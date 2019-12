Mendes diz apoiar Fávaro ao Senado: “Coerência é importante”

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), afirmou que deve apoiar a candidatura do ex-vice governador Carlos Fávaro (PSD) na eleição suplementar para o Senado, que deve ocorrer até junho do ano que vem.

O democrata apoiou a candidatura de Fávaro ao Senado durante as eleições de 2018. Na ocasião, Fávaro perdeu, ficando em terceiro lugar no pleito. Ele ainda faz parte do governo de Mendes nas articulações em Brasília, no Escritório de Representação de Mato Grosso (Ermat).

“Me perguntam sobre o Fávaro e minha resposta é: ele me apoiou e eu o apoiei. Nós estivemos juntos, ele foi o terceiro colocado. Vamos ver quais serão os candidatos, mas, a princípio, não tenho motivo para mudar a opinião que tinha em 2018. Coerência é importante para as pessoas no dia a dia”, afirmou o democrata.

“Não vejo um motivo claro para mudar a opinião que eu tinha quando Fávaro estava ao nosso lado. Mas isso é uma decisão que tomaremos quando o processo for oficialmente deflagrado”, completou.

Mendes lamentou a cassação da senadora Selma Arruda (Podemos), que resultou na "liberação" de uma vaga ao Senado. Ele ainda afirmou que o partido não decidiu se lançará ou não um nome a disputa. Vale ressaltar que o Democratas já tem um representante no congresso, o senador Jaime Campos.

“Nós temos essa definição clara do TSE. Lamentados todos, mas já foi tomada a decisão. Então, temos que ir para uma eleição. Falta ainda decidir data, e quando decidir, eu vou ouvir o nosso partido, porque fizemos uma conversa sobre isso e vou ouvir outros parceiros”, disse.

Vaga de Selma

Selma teve mandato cassado, por unanimidade, em abril deste ano pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Logo após, ela ingressou com recurso na corte superior.

No dia 10 de dezembro, por seis a um, os ministros cassaram a senadora, bem como seus suplentes, o empresário Gilberto Possamai e Clerie Fabiana Mendes. Conforme a decisão, eles se tornaram inelegíveis por oito anos.

Cabe recurso contra a decisão. No entanto, conforme a Legislação, ela deverá aguardar o julgamento de um eventual recurso fora do cargo.