Divulgação

O governador Mauro Mendes (DEM) criticou a decisão do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), de deixar apenas 30% dos ônibus em circulação na Capital. Segundo Mendes, a medida não ajuda no combate ao novo coronavírus (Covid-19). "Deixar 30% dos ônibus está piorando a situação da cidade de Cuiabá", afirmou o governador ao argumentar buscando por uma maior circulação principalmente nos horários de pico dos usuários.

A afirmação foi exposta no Jornal do Meio Dia, da TV Vila Real. Mauro Mendes relembrou ainda que o primeiro decreto de Emanuel Pinheiro suspendeu totalmente a circulação dos ônibus. Foi necessário o Governo do Estado entrar na Justiça para garantir uma frota mínima de 30%.



"Vamos analisar a sensatez, a prudência das medidas. O que o Governo diz? Já que nós temos que distancia pessoas, transporte coletivo municipal só pode funcionar com pessoas sentadas. Então não pode ter aquela aglomeração. Para evitar contaminação. As pessoas não ficarem trombando umas nas outras. Não é recomendado nesse momento. Aí o prefeito diz: 'suspende o transporte coletivo na cidade de Cuiabá'. Nós entramos na Justiça falando: 'olha gente, isso não é razoável'. Nós temos de 30 a 35% de profissionais da saúde que precisam andar nos ônibus. Nós temos profissionais da segurança pública que precisam andar nos ônibus", relembrou Mauro Mendes.



Foi necessária decisão judicial do juiz plantonista Onivaldo Budny para que 30% dos ônibus fossem garantidos nas ruas. "Se você para os ônibus completamente vai criar um caos de abastecimento. Vai criar um transtorno gigante para serviços essenciais funcionarem e decreto federal proíbe isso".



Dias depois da Justiça garantir o mínimo de circulação, conforme levantamento apresentado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), houve uma queda de 91% no número de usuários transportados.



O problema para muitos é que, com a diminuição da frota, a aglomeração dos poucos que ainda precisam do transporte coletivo possibilita a propagação do coronavírus.



A prefeitura se manifestou da seguinte forma:

A decisão quanto à suspensão do transporte público, adotada pela Prefeitura de Cuiabá, para o período de 23 de março a 5 de abril, atende a recomendações do Ministério da Saúde de que o isolamento social é uma das principais ferramentas para evitar a disseminação do novocoronavírus.



A Prefeitura de Cuiabá, anteriormente a duas decisões judiciais versando sobre a liberação de um terço da frota para atendimento, já estudava plano de atendimento aos profissionais da saúde e de serviços essenciais (limpeza urbana da cidade).



Oportuno esclarecer que todas as iniciativas implementadas – por mais drásticas que sejam nesse momento - visam resguardar e proteger vidas