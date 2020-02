Victor Ostetti/MidiaNews

O governador Mauro Mendes (DEM) defendeu um Estado mais simples e com menos burocracia. Para isso, ele afirmou que neste ano será elaborada uma agenda de ações para facilitar a vida dos empreendedores em Mato Grosso.

Mendes, inclusive, citou que esses procedimentos acabam “infernizando” a vida dos cidadãos e das empresas. Além disso, não traria nenhuma segurança jurídica a ambas as partes.

“O Estado brasileiro, e como um todo nossos entes públicos, tem uma carga burocrática construída ao longo de séculos no nosso País. Modelo que foi trazido para cá, modelo muito cartorial, com muito processo, com muitos trâmites. Isso não traz segurança jurídica e inferniza a vida dos cidadãos e das empresas”, criticou em entrevista na última semana e publicada na segunda-feira (24) em seu perfil no Instagram.

O democrata anunciou que neste ano terá entre as principais metas a adoção de ações para simplificar os processos internos e serviços prestados.

Ele defendeu que o Governo encontre alternativas para fazer as coisas funcionarem e garantir um Estado que atenda de forma eficiente toda a população.

“No ano de 2020, nossas principais metas serão mudar processos e rotinas e criar um Estado mais leve, mais ágil, que custe menos e que possa também criar melhores mecanismos para o empreendedorismo e atividades privadas no Estado de Mato Grosso”, disse.

“Não somos um governo de nós para nós mesmos. O Estado não pode ser endógeno, produzir energia para si próprio. Temos que produzir resultados para sociedade e temos que ouvir e entender que o Estado é para prestar serviços a todos cidadãos. Não podemos olhar só para o setor empresarial, temos que olhar para toda sociedade e saber que temos que produzir o equilíbrio e a igualdade dessa sociedade”, completou.