Membro da delegação do Uruguai é detido acusado de assediar sexualmente mulher em hotel de Cuiabá

Um dos responsáveis pela segurança da delegação do Uruguai foi detido, na noite do último domingo (20), acusado de assediar sexualmente e importunar da mesma forma uma mulher, que foi contratada como segurança do hotel Deville, em Cuiabá, pela Conmebol. O suspeito teria tentado beijá-la a força e ainda ofereceu 20 dólares para que tivessem algum tipo de relação. Ele nega o fato e disse que ambos apenas conversaram sobre a família.



Segundo as informações apuradas pelo Olhar Direto, a mulher relatou à polícia que foi contratada como segurança do hotel pela Conmebol. Por volta das 22h, ela estava no segundo andar, quando foi abordada pelo membro da delegação do Uruguai.



Logo depois de cumprimentar a vítima, o homem passou a assediá-la sexualmente, questionando que horas ela saia do trabalho e quanto ganhava. Depois, pediu um beijo e colocou uma nota de dez dólares em seu bolso. Diante de nova recusa da mulher, o uruguaio adicionou mais uma nota de mesmo valor.



A segurança do hotel acompanhou a situação pelas câmeras de monitoramente e, quando o suspeito pegou no braço da mulher, interviu.



Os seguranças foram até o quarto do membro da deleção, que negou as acusações. O homem pontuou que ambos estavam conversando sobre família, inclusive usando o celular para traduzir o diálogo.



Ele ainda confirma que questionou quanto a mulher ganhava e que deu a ela os 20 dólares, mas, segundo ele, sem intenção de assediá-la. Sendo assim, uma viatura da Polícia Militar foi acionada e fez a condução das partes para a Central de Flagrantes.