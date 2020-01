Médicos do Samu denunciam redução salarial e ameaçam parar atendimentos em MT

Médicos que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Cuiabá estão se mobilizando para impedir a redução do pagamento dos plantões de 12 horas trabalhadas. A mudança deve ocorrer caso uma nova empresa assuma a gestão dos serviços.

Atualmente, eles recebem R$ 1,2 mil por plantão e a empresa que deve assumir o órgão estaria oferecendo R$ 900 por uma escala paralela. “Há 10 anos os médicos não tem reajuste do valor dos honorários por plantão. Recentemente foi aumentado o valor para R$ 1.200,00 por 12 horas, mas estão querendo tirar todo o corpo clínico experiente e habituado que trabalha há anos no Samu”, diz uma das mensagens.

Os médicos cobram que toda a categoria não aceite a “desvalorização da profissão”. “Vamos dar um basta na prostituição e degradação da nossa profissão pessoal! Não aceitem menos, nós temos valor”, conclama outro profissional.

O atendimento do Samu na Capital é de responsabilidade do Governo do Estado, que repassou a gestão para uma empresa terceirizada. No ano passado, esta empresa recebeu, num contrato emergencial de 6 meses, R$ 2,8 milhões.

O quadro de profissionais é composto por cardiologistas, anestesiologistas, cirurgiões gerais, neurologistas, entre outras especialidades. O Executivo trabalha uma licitação para o setor com provável aumento dos custos.