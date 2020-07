Medicamentos veterinários não devem ser usados em humanos

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso (CRMV-MT) alerta que os medicamentos veterinários indicados para tratamento de animais não devem, sob nenhuma hipótese, ser administrados em humanos, sob risco de reações adversas graves e efeitos colaterais severos.



O uso de medicamentos veterinários por humanos não é seguro, uma vez que não foram desenvolvidos e testados em humanos, ou seja, não existem dados que atestem a segurança e a eficácia do uso dessas formulações em pessoas. Além disso, os medicamentos veterinários podem ser fabricados com requisitos de qualidade diferentes daqueles exigidos para os de uso humano.



Os medicamentos veterinários são registrados e regulamentados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a venda desse tipo de produto deve ser feita sob prescrição de um médico-veterinário.