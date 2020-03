Divulgação

Durante a convenção do MDB nesta terça-feira (10), o deputado federal Carlos Bezerra (MDB) afirmou que não irá pressionar o governador Mauro Mendes (DEM) para apoiar a chapa do vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) na eleição suplementar do Senado, que acontece no dia 26 de abril. Segundo o presidente do MDB, a chapa liderada por Otaviano poderá vencer a disputa com ou sem o apoio do governador.

Bezerra reconheceu que Mauro Mendes está numa situação difícil, já que ao menos três candidatos ao Senado são de sua base de sustenção. Além de Pivetta, Carlos Fávaro (PSD) e Júlio Campos (DEM) estiveram com o chefe do Executivo nas eleições de 2018.

“Ninguém irá forçar o governador a nada. Ele está numa situação difícil e nós entendemos: vários candidatos aliados, uma situação embaraçosa. Entendemos e não vamos cobrar”, disse.

O líder do MDB reconheceu avanços na gestão de Mauro Mendes, mas disse que o grupo tem o direito de pensar num projeto alternativo nesta eleição suplementar. “O governo hoje está fazendo um esforço danado para regularizar o Estado e nós reconhecemos isso. Não estamos descartando ele ou fazendo restrição a ele [Mendes]. É um bom gestor, está fazendo a parte dele. Não há nenhuma restrição, mas estamos pensando no futuro”, contou.

Conforme o deputado, o apoio a candidatura de Otaviano Pivetta ocorre devido a nova formatação de um novo grupo político no Estado. “Um grupo do qual Pivetta fará parte, o [Adilton] Sachetti fará parte, um grupo que tem uma concepção política correta. Um grupo com visão social, visão correta e republicana, que não vai usar o Estado para fazer negócio, para levar vantagem como alguns fizeram”, afirmou sem, no entanto, citar nomes.

SEM LIBERAÇÃO

Ao definir apoio a Pivetta, Bezerra descartou que o partido estará liberando seus filiados para apoiar outras candidaturas. O "recado" é ao deputado federal Juarez Costa, simpatizante a Carlos Fávaro, e ao prefeito Emanuel Pinheiro, que deseja apoiar Júlio Campos.

Presente na concenção, Otaviano Pivetta destacou a importância histórica do MDB na política. Também afirmou que outras legendas estarão anunciando apoio ao seu projeto até quinta-feira.

“Sinto-me honrando em ter o apoio do MDB, partido de lideranças históricas em Mato Grosso, muitos agentes políticos importantes, de boa qualidade. Uma honra e fico muito entusiasmado de ter o apoio do MDB e outras siglas que vãos e manifestar nos próximos dias”, disse Pivetta.

Pivetta, que será homologado em convenção do PDT ainda nesta terça, ainda não anunciou oficialmente o nome dos seus suplentes. Porém, nos bastidores o nome do ex-deputado Adilton Sachetti (PRB) é dado como certo.