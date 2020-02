MDB já definiu quatro candidatos a prefeitos em Mato Grosso

Divulgação

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) já definiu os nomes do prefeito Emanuel Pinheiro para a reeleição em Cuiabá, do deputado estadual Thiago Silva a prefeito de Rondonópolis, do deputado federal e ex-prefeito, Juarez Costa, retornando à Sinop, e do prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin, à reeleição.

“Nós não abrimos mão da reeleição dos prefeitos Emanuel Pinheiro e do Leonardo, e estamos estudando nomes para sucederem os nossos prefeitos de Alta Floresta, Tangará e Barra do Garças, que não podem ser mais candidatos à reeleição porque já foram reeleitos”, frisa o presidente do diretório municipal do MDB, Francisco Faiad.

Faiad ainda destaca que o partido vai lançar candidatos em maior número possível de cidades.

Roberto Farias foi reeleito a prefeito de Barra do Garças, município a 516 km de Cuiabá, com 20.275 votos, o que equivale a 72,34% dos votos válidos daquele município.

Asiel Bezerra de Araújo também foi muito bem votado em sua reeleição como prefeito de Alta Floresta, a 800 quilômetros de Cuiabá, obtendo 11.759 votos, o que representa 44,56% dos votos válidos.

Já Fábio Junqueira, prefeito de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, foi reeleito com 18.063 votos, o que corresponde a 39,15% dos votos válidos.