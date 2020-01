Mauro fará debate público sobre incentivos e lembra propinas para Silval

O governador Mauro Mendes propôs nesta sexta-feira um debate entre os técnicos do governo e segmentos econômicos, e com a participação da imprensa, para provar que as alterações feitas na cobrança de ICMS não são as responsáveis pelos reajustes de preços anunciados desde o início de janeiro.

“Vamos chamar os representantes do comércio e imprensa, vamos transmitir ao vivo. Estamos convocando todos os setores para fazer um debate, com todos os segmentos. Vamos colocar os técnicos da Sefaz, o secretário de Fazenda”, disse o governador, em entrevista para o Programa Tribuna, na Rádio Vila Real.

Mendes citou um exemplo no setor de combustíveis. A alíquota do ICMS cobrada em outros estados, em média, é de 18%. Em Mato Grosso, a partir da vigência da Lei Complementar 631/19, que reinstituiu os incentivos fiscais e cujos efeitos começaram a partir de 1º de janeiro, a alíquota do combustível aumentou dois pontos percentuais segundo o governador.

“Passou de 10,5% para 12,5%. Significa um aumento de cinco centavos, mas na bomba subiu 60 centavos. Um aumento de 15% a 16%” , criticou Mauro Mendes, o que demonstra, em sua opinião, que certos setores estão procurando aumentar seus lucros com a desculpa das mudanças no ICMS;

Em relação a decisão do juiz da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, Wladys Roberto Freire do Amaral, que proibiu o Governo de Mato Grosso de revogar os benefícios fiscais da Eletrokasa, o governador disse que o governo vai recorrer. “Se respeita a decisão, mas vai lá e recorre. Existe Tribunal para restabelecer a verdade, equívocos ocorrem”, disse, se referindo a decisão.

A Eletrokasa, uma rede de móveis e eletrodomésticos com cerca de 60 lojas pelo país, usufruía do programa de incentivos do Estado conhecido como Prodeic (Programa de Desenvolvimento Econômico e Industrial) desde 2012.

Porém, com a entrada em vigor da Lei 631/2019, que regularizou a cobrança de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) e reinstituiu as vantagens fiscais, neste ano de 2020, a empresa buscou Justiça para garantir os benefícios fiscais nos moldes já existentes há oito anos. Os advogados Murillo Silva Freire e Rafael Licciardi argumentaram que o grupo vem horando as obrigações, mas sofreu uma suspensão arbitrária por parte do Estado.

O governador Mauro Mendes aproveitou o episódio para lembrar medidas tomadas durante o governo Silval Barbosa. Segundo ele, o ex-secretário Pedro Nadaf, em sua delação premiada, que tratou sobre incentivos fiscais concedidos de maneira irregular em troca de propina, admitiu que setores do comércio receberam incentivos fiscais e pagaram por isso. “Se não me engano foram R$ 2 milhões pagos [de propina]”, disse o governador.