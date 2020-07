Mauro e Emanuel em um mesmo palanque eleitoral?

A possibilidade foi aventada pelo jornal O Globo, que fez projeções referente a corrida eleitoral nas Capitais. Em Cuiabá, o jornal apontou a possibilidade do governador Mauro Mendes (DEM) estar em um mesmo palanque que o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), dois inimigos políticos declarados. Na análise do O Globo, existe a possibilidade do Democratas vir a apoiar o gestor cuiabano. Outra possibilidade seria o lançamento do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), a prefeito da Capital.