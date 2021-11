Mauro destaca R$ 1 bilhão em obras em Cuiabá e garante confiar em Stopa

Mendes ainda elencou as obras que estão sendo planejadas pelo governo do Estado para contemplar Cuiabá. “No rodoanel serão investidos R$ 205 milhões e a construção do Hospital Central são mais R$ 100 milhões. No Hospital Júlio Muller são R$ 205 milhões. Ainda devemos somar o BRT que já está em fase final de licitação e a recuperação de avenidas importantes. Tem ainda a retomada das obras do córrego do barbado e investimento de R$ 30 milhões no Distrito Industrial”, declarou.

Questionado se a permanência de Stopa facilita a melhor interlocução política com a Prefeitura de Cuiabá, Mendes preferiu não causar polêmica, mas mandou uma indireta ao prefeito afastado Emanuel Pinheiro. “Para o governo do Estado repassar dinheiro tem que ter confiança no gestor. Não tenho motivo para desconfiar dele [Stopa]”, concluiu.