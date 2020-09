Mauro afirma que MT será o Estado com maior investimento em infraestrutura

Redação

O governador Mauro Mendes destacou que Mato Grosso será o Estado com o maior investimento proporcional em infraestrutura em todo o Brasil. Segundo ele, a melhoria da malha viária viabiliza não apenas o escoamento da produção do agronegócio, mas principalmente, garante o ir e vir da população.

“Temos hoje mais de mil quilômetros de rodovias sendo asfaltadas, nenhum Estado brasileiro tem isso. Retomamos grande parte das obras que estavam paralisadas. Em 2021, o Estado de Mato Grosso vai ter, proporcionalmente, o maior investimento público na infraestrutura dos últimos 20 anos. Isso é mérito de Mato Grosso, dos produtores, da economia, de grande parte do povo, que é trabalhador e honesto e que ajuda o Estado”, pontuou ele, lembrando ainda do lançamento do programa de construção de cinco mil pontes, que vai alcançar todo o Estado.

Mauro Mendes participou da visita na usina de etanol de milho Inpasa, em Sinop, nesta sexta-feira (18.09), que também contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, dos ministros general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Tarcísio Freitas (Infraestrutura) general Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).

O presidente afirmou que o Brasil e Mato Grosso são exemplos do agronegócio para o mundo.

“Os produtores respeitam a terra e o meio ambiente e são o grande futuro do nosso Brasil. Mato Grosso é o coração do Brasil, aqui é o local onde conseguiremos verdadeiramente nossa independência, não só econômica, bem como aquela perante o mundo que vai passar, cada vez mais, a nos respeitar. É motivo de orgulho estar aqui”, disse Bolsonaro.

Destaque nacional

Mendes ressaltou que Mato Grosso é um dos maiores produtores brasileiros de etanol de milho. Há 13 empresas do setor em operação no território mato-grossense e mais da metade usa o milho para a produção do etanol. No ano passado, foram produzidos 1,2 bilhão de litros de etanol de milho no estado e a estimativa deste ano é que a produção mais do que dobre, chegando a 2,6 bilhões de litros.

“O setor do etanol de milho é extremamente importante e tem muito valor para a economia de Mato Grosso, gerando empregos qualificadas e trazendo tecnologia. O conjunto de fatores de mercado e do Governo fazendo a coisa certa, estão abrindo essas oportunidades no Estado, que deverá ser o maior produtor de etanol de milho dentro de cinco anos”, afirmou.

Ainda de acordo com o governador, as medidas adotadas pela atual gestão têm colaborado para atrair investimentos a Mato Grosso. Entre essas ações se destacam a reinstituição dos incentivos fiscais, o alcance do equilíbrio econômico e a força-tarefa para análise de licenças. Somente neste ano, 18 licenças foram entregues ao setor de etanol.

Também estiveram na visita à usina senadores, deputados federais e deputados estaduais, a prefeita Rosana Martinelli e os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), César Miranda (Desenvolvimento Econômico), Rogério Gallo (Fazenda) e Mauren Lazzaretti (Meio Ambiente).