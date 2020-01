Após a aprovação do aumento da alíquota previdenciária dos servidores públicos, de 11% para 14%, o Governo do Estado prepara uma segunda etapa da reforma do setor. A principal mudança, já anunciada pelo governador Mauro Mendes (DEM), será impor uma idade mínima para que os servidores se aposentem.“O que foi feito em Mato Grosso não é diferente daquilo que está acontecendo em todo o Brasil”, adiantou o governador.

Segundo Mauro Mendes, a ideia de fazer as mudanças previdenciárias “em partes” foi uma estratégia adotada até em outros Estados. “Aprovamos a alíquota e agora vamos debater as regras gerais”, frisou.

Sobre as mudanças futuras, o democrata colocou que a ideia também é adequar àquilo que já foi feito no âmbito federal e apresentar à Assembleia Legislativa dentro de dois meses. A principal é propor uma idade mínima para aposentadoria dos servidores que, pelo INSS, é de 65 anos para homens e 62 para mulheres.

“Então, os trabalhadores da indústria, do comércio, da imprensa, vão se aposentar com 65 anos se for homem e 62 as mulheres. Então, acredito que a Assembleia Legislativa não vai criar aqui no Estado uma classe de privilegiados, isso é uma grande injustiça com os 95% da população de Mato Grosso que não tem esse privilégio em lei”, explicou.

“Respeito muito o servidor, mas ele não é privilegiado. Ele é um cidadão que tem direitos e deveres iguais a todos os mato-grossenses”, complementou.

VETO

O governador adiantou também que não deverá vetar nenhuma das mudanças aprovadas pela Assembleia Legislativa no projeto que tratou do aumento da alíquota. Segundo ele, a matéria foi discutida entre deputados e Executivo antes de ser aprovada.

A última mudança foi o aumento da isenção da taxação para servidores aposentados, que passou a ser de R$ 3 mil. “Pelo que eu vi até agora, não tem nada daquilo que não tenha sido dialogado com o Governo, e é natural esse diálogo. Até agora, pelo meu conhecimento, não tem nada que possa levar a este tipo de pensamento”, citou.