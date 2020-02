Após cerca de 1 mês de “namoro”, o deputado estadual Wilson Santos (PSDB) finalmente aderiu a base do governo Mauro Mendes (DEM) na Assembleia Legislativa. O anúncio ocorreu em coletiva realizada na tarde desta segunda-feira (10) no Palácio Paiaguás e contou com a presença, além de Mauro, dos deputados Eduardo Botelho e Dilmar Dal Bosco (ambos DEM), Carlos Avalone (PSDB), do secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, e ainda do chefe da governadoria, Alberto Machado.

A ida de Wilson para a base aproxima dois políticos que rivalizaram neste início de século. Adversários nas eleições de 2008, à prefeitura de Cuiabá, e 2010, ao Governo do Estado, eles trocaram farpas e até acusações. A rivalidade histórica impediu Mauro de subir ao palanque de Wilson em 2016, quando o atual governador não seguiu o PSB, seu partido à época, que apoiou o tucano.

“Fico muito feliz. Deputado Wilson Santos foi para mim um adversário histórico na política, mas hoje como governador tenho que olhar para o presente e para o futuro de Mato Grosso. Não posso olhar para o pretérito e sim para os interesses de Mato Grosso e do Governo de Mato Grosso junto a Assembleia Legislativa”, declarou o governador.

Mauro explicou que, ao adentrar a base, o tucano apresentou uma lista de reivindicações que serão analisadas pela equipe de Governo e poderão ser acolhidas nos próximos meses ou anos. “Muito bem vindo ao grupo de deputados que nos apoiam, mas com toda liberdade de eventualmente apontar onde estamos falhando ou podemos melhorar”, frisou.

Já Wilson Santos, explicou que, apesar de estar na oposição, votou favorável a maioria das propostas do Governo no ano de 2019, especialmente as mais polêmicas. As principais delas, segundo ele, foram ampliação da taxação do agronegócio, reforma administrativa e Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual.

Para o deputado, boa parte das propostas enviadas por Mauro se assemelham ao que defende o PSDB. “Desde janeiro de 2019, venho votado com o Governo. Porque o perfil do Governo Mauro representa o perfil do PSDB. Quer um governo menor, máquina menos, que gaste menos para dentro. Não é possível que um Estado gaste 98% da sua arrecadação com apenas 4 itens: folha salarial, encargos sociais, dívida com a União e custeio da máquina”, pontuou.