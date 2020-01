Matrícula Web para creches estaduais ocorrerá no dia 14 de janeiro

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informa que, em decorrência de falha técnica no sistema, o processo de Matrícula Web 2020 das creches estaduais ficou inviabilizado para esta terça-feira (07.01). A data de solicitação para as matrículas das Creches Estaduais Nasla Joaquim Aschar e Maria Eunice Duarte Barros ocorrerá em nova data, no dia 14 de janeiro, a partir das 8 horas.

As outras etapas para matrícula web 2020 das escolas da rede estadual serão mantidas conforme cronograma.

Para informações entrar em contato pelo número 0800 651717, opção 1.