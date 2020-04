E MÚSICA NO FANTÁSTICO

Nos bastidores da política mato-grossense, conforme dizem as más-linguas, o Podemos já pode ser chamado de "Partido dos Cassados". E mais: se participasse do Fantástico teria direito a pedir música, igual acontece no quadro esportivo onde o jogador que faz três gols pede para tocar uma música de sua preferência.

Pois bem, vamos às explicações. O partido que já tinha o então senador José Medeiros desde agosto de 2017 (hoje deputado federal), recebeu a ainda senadora Selma Arruda em seus quadros em setembro de 2019.

Medeiros teve o mandato cassado por unanimidade pelo TRE-MT em 31 de julho de 2018 por causa de fraude na ata de 2010, na qual ele era suplente e herdou o mandato com a renúncia de Pedro Taques em janeiro de 2015. Selma Arruda foi cassada em abril do ano passado também pelo TRE-MT por caixa 2 e abuso de poder econômico nas eleições de 2018.

E pra completar o time dos cassados, o Podemos agora recebeu em seus quadros o ex-vereador Abílio Júnior, o Abilinho, que teve o mandato cassado por quebra de decoro na Câmara de Cuiabá. Sua cassação foi efetivada no dia 6 de março deste ano com o placar de 14 votos.