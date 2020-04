Mato Grosso registra mais 21 casos em 24 horas; total chega a 241

Divulgação Médica trabalha em testes do Coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta sexta-feira (24), 241 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso. Já o número de mortes decorrentes da doença chega a oito.

A oitava morte foi notificada na última quinta-feira (23) pelo Município de Cáceres. Trata-se de uma moradora de Mirassol D’Oeste, que ficou internada durante 14 dias no Hospital São Luiz, em Cáceres.

Nas últimas 24 horas, surgiram 21 confirmações nos municípios de Cuiabá (11), Rondonópolis (1), Sinop (5), São José dos Quatro Marcos (1), Mirassol D’Oeste (1), Querência (1) e de residentes de outros estados (1).

No documento, a área técnica corrigiu um caso que foi registrado, na última quinta-feira (23), em duplicidade para Jaciara; portanto, o município consta oficialmente com 1 caso confirmado.

Dos 241 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 88 estão em isolamento domiciliar e 125 estão recuperados. Há ainda 20 pacientes hospitalizados, sendo 11 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e nove em enfermaria.

No boletim, a SES também divulga que a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe, atualmente, de 99 leitos de UTI e 402 leitos de enfermaria especificamente para pacientes com coronavírus no Estado.

Considerando o número total de casos em Mato Grosso, 59% dos diagnosticados são do sexo feminino e 41% masculino. Além disso, 119 pacientes têm faixa-etária entre 36 a 55 anos.

O documento ainda aponta que um total de 1.745 amostras já foram processadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT) e que, atualmente, restam 110 amostras em análise laboratorial.

Os pacientes são acompanhados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica do Estado e dos municípios.

Os casos confirmados estão em Cuiabá (119), Rondonópolis (36), Sinop (19), Várzea Grande (12), São José dos Quatro Marcos (6), Primavera do Leste (6), Mirassol D’Oeste (6), Tangará da Serra (5), Cáceres (4), Barra do Garças (3), Rio Branco (2), Aripuanã (2), Vila Bela da Santíssima Trindade (1), União do Sul (1), Querência (1), Pontes e Lacerda (1), Pontal do Araguaia (1), Nova Mutum (1), Nova Monte Verde (1), Lucas do Rio Verde (1), Lambari D’Oeste (1), Jaciara (1), Ipiranga do Norte (1), Conquista D’oeste (1), Confresa (1), Canarana (1), Campo Novo do Parecis (1), Alta Floresta (1) e residentes de outros Estados (5).

Cenário nacional

Nesta sexta-feira (24), o Governo Federal confirmou 52.995 casos da Covid-19 no Brasil e 3.670 óbitos oriundos da doença. No levantamento do dia anterior, divulgado pelo Ministério da Saúde, o país contabilizava 3.313 mortes e 49.492 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.