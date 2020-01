Mato Grosso adere ao Programa Pátria Voluntária e indica cinco entidades sociais

Visando estimular a prática solidária, Mato Grosso aderiu ao Programa Pátria Voluntária do Governo Federal. Atendendo a um pedido da primeira-dama Michelle Bolsonaro, a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, indicou cinco entidades que irão desenvolver iniciativas que motivem o cidadão mato-grossense a participar de ações transformadoras.

A partir do dia 1º de fevereiro, os interessados poderão escolher uma entidade cadastrada, através do site www.patriavoluntaria.org, e participar de ações transformadoras em Mato Grosso, além de conhecer as iniciativas cadastradas por outros Estados. Esta etapa encerra dia 1º de março.

As instituições cadastradas de Mato Grosso são: Instituto dos Cegos do Estado de Mato Grosso, Associação de Pais de Amigos do Autista de Cuiabá (Ama), Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer (AMCC) e Associação Mato-grossense de Deficientes (AMDE).

Em Mato Grosso, o programa é coordenado pela Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf). Para Virginia Mendes, que é voluntária em todas as ações sociais desenvolvidas à frente do Governo de Mato Grosso e uma grande incentivadora de ações com esse foco, todos podem contribuir de alguma forma, seja no bairro em que mora, na igreja, ou no trabalho.

“Ninguém chega a lugar algum sozinho e todo mundo um dia recebeu alguma ajuda, uma oportunidade. Alguns precisam mais do que outros e precisamos praticar o amor, a empatia e a solidariedade. Nossa sociedade anda muito carente disso. Todas as minhas ações são voluntárias e gosto de trabalhar junto com as pessoas. Durante estes anos tive a oportunidade de conhecer muita gente boa, de coração generoso que sempre apoia e ajuda. É sempre muito gratificante poder se doar ao próximo. Espero que tenhamos muitos voluntários em Mato Grosso”, afirmou a primeira-dama.

No total, 13 Estados brasileiros e o Distrito Federal uniram forças ao programa: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Todas as ações estarão disponíveis no site patriavoluntaria.org, que é a principal plataforma utilizada pelo programa federal. Voluntários com mais horas dedicadas às ações serão homenageados.

O Pátria Voluntária oferece oportunidades para que interessados pratiquem o voluntariado, além de reconhecer as iniciativas de trabalho voluntário desenvolvidas por organizações da sociedade civil, pelo setor público, empresarial ou por pessoas físicas.

Baseado no Decreto 9906/2019, que instituiu o programa, o conselho consultivo, o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado e o Selo de Acreditação do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o projeto cria ferramentas que fomentam o desenvolvimento de ações voluntárias e de educação para a cidadania.