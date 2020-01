Mato-grossense morre ao incendiar casa de deputada na Bolívia

O mato-grossense Thiago Garcia Galha, de 26 anos, morreu após atear fogo na casa da deputada boliviana Ceidy Carreño, na cidade de San Matias, na Bolívia, na madrugada de quarta-feira (1º).

Segundo a imprensa boliviana, Thiago estava com mais três brasileiros e pretendia assaltar a residência.

A Polícia informou aos sites locais que o grupo perdeu o controle do fogo durante o assalto e acabou se queimando.

Thiago teve 90% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos. Um adolescente de 17 anos teve 80% do corpo com queimaduras de 2º e 3º graus. Um homem de 31 anos ficou com o rosto, tronco e braços queimados e uma mulher, de 57 anos, queimou os braços.

A quadrilha foi socorrida e encaminhada para uma unidade médica de San Matias. Depois, eles foram transferidos para o Hospital Regional de Cáceres (a 220 km de Cuiabá).