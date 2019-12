Marquinhos tem aliança com a população, diz Nelsinho sobre PSDB indicar vice

Presidente do PSD regional, o senador Nelsinho Trad, falou sobre possível indicação de candidato a vice-prefeito pelo PSDB nas eleições de 2020 e afirmou que a aliança do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad é com a população. Nelsinho foi o entrevistado desta segunda-feira (23) no Midiamax Entrevista.

Devido ao apoio do prefeito nas eleições de 2018 ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), pode ser que os tucanos indiquem o candidato a vice-prefeito nas eleições do ano que vem. O nome do presidente da Câmara Municipal, João Rocha (PSDB) já foi até ventilado como possível candidato a vice.

O senador falou que o prefeito não precisa se preocupar com aliança. “Não é o momento certo, a população não enxerga bem essa forma prematura de se organizar aliança. Ele tem que se preocupar com a população e fazer com que Campo Grande recupere a auto estima”.

Nelsinho considera correto o posicionamento do prefeito em não tocar no assunto eleição. “Marquinhos está certo de focar no trabalho e deixar questão de composição para o momento certo que é no meio do ano que vem”.

O presidente do PSD regional também falou sobre as eleições de 2020 no Estado. “Os grandes municípios terão que participar da chapa majoritária pelo PSD, reorganizar o quadro partidário com liderança que temos. Dourados temos Daniela Hall e outras alternativas que surgem. O PSD está atento para buscar lideranças”.

Confira a entrevista completa no vídeo abaixo: