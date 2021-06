Manifestação em Cuiabá pede saída de Bolsonaro, vacinação e auxílio de R$ 600

Divulgação

Movimentos sociais realizaram na manhã deste sábado (19) uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro em Cuiabá. Foram realizados dois atos contra o atual gestor do Palácio do Planalto.

O primeiro ato ocorreu às 6h, na Avenida da Prainha. Já às 9h, dezenas de carros saíram em carreata que começou no Sesc Arsenal e acabou na Praça Alencastro.

No local, foi realizado um ato público e uma passeata.

Uma das principais pautas do protesto são as ações do Governo Federal para combater a Covid-19. Os manifestantes apontam que a ommissão do governo Bolsonaro é responsável pelas quase 500 mil mortes pela doença no Brasil.

"Nesse tempo de morte, de desgoverno que produz a morte aos milhares nesse país. Hoje é o dia em que saímos na rua e colocamos a nossa cara para dizer ao povo cuiabano que nós não aceitamos esse Governo. Nós não vamos nos silenciar, não vamos ficar em casa aguardando que matem os nossos", assinalou a vereadora Edna Sampaio (PT).

A manifestação em Cuiabá faz parte de uma mobilização nacional de segmentos sociais que fazem oposição ao presidente. Os protestos mantém as bandeiras "Fora Bolsonaro", vacina no braço (maior investimento no SUS, garantia de leitos e insumos e aceleração da vacinação) e comida no prato (auxílio emergencial de R$ 600, políticas para manutenção de salários e apoio a pequenas e médias empresas).