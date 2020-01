Mais de mil consumidores são contemplados no sorteio do Nota MT

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) realizou nesta quinta-feira (09.01) o primeiro sorteio de 2020 do Nota MT. Nesta 8ª extração do programa, foram premiados 998 consumidores de Mato Grosso e quatro moradores de outros estados. A lista dos contemplado está disponível no site ou aplicativo do Programa Nota MT, na opção “Sorteios”. Ou confira aqui o resultado.

Assim como os demais sorteios mensais, foram distribuídos 5 prêmios de R$ 10 mil e 1.000 prêmios de R$ 500. Os sorteados dos prêmios de R$ 10 mil foram: Anieli Maria Loli, Januaria Dorileo, Paulo Augusto Martins de Moura, Valdiria Almeida Fidélis Cardoso, todos de Cuiabá e Josiane Batista de Campos, de Sinop.

Os demais ganhadores vão receber prêmios de R$ 500, sendo que três deles foram premiados duas vezes no sorteio somando, cada um, R$ 1.000 em premiação. A Sefaz ressalta que o resultado do Nota MT é pelo número de bilhete, portanto a mesma pessoa pode ganhar mais de uma vez, com bilhetes diferentes.

Dos premiados, 554 são moradores de Cuiabá e Várzea Grande. No interior do estado Sinop se destaca com 72 ganhadores, seguido de Rondonópolis e Tangará da Serra com 66 e 43 premiados, respectivamente. Atualmente, o Programa Nota MT possui em seu cadastro moradores dos 141 municípios de Mato Grosso e que concorrem mensalmente às premiações.

O número de cadastrados no Programa Nota MT foi um dos pontos ressaltados pelo secretário de Fazenda, em exercício, Kleber Geraldino dos Santos, durante o sorteio. Ele destacou a alta adesão e a confiança que os consumidores tem no Nota MT. “Abrimos com chave de ouro 2020, com mais de 250 mil pessoas inseridas e cadastradas no sistema da nota MT, o que traz uma alegria para a Fazenda que tinha essa meta. Isso demonstra a confiança de toda a população no sistema do Nota MT que foi desenvolvido pelo próprio Estado, por meio das equipe da Sefaz e da MTI”.

Além dos contribuintes mato-grossenses, quatro pessoas de outros estados foram premiados, sendo um de Rio Branco (AC), um de Santa Rita do Araguaia (GO), um de Campo Grande (MS) e um de Barracão (RS). Embora seja um Programa estadual, as pessoas que residem em outros estados também podem participar dos sorteios. Para isso, basta que façam o cadastro, realizem compras em estabelecimentos comerciais localizados em Mato Grosso e insiram o CPF no documento fiscal.

Este foi o 8º sorteio Programa Nota MT, referente ao mês de dezembro/2019, e teve como base o resultado da Loteria Federal desta quarta-feira (08). Nele, concorreram mais de 200 mil consumidores, 2.187.981 bilhetes gerados com base nas notas fiscais de 1º a 31 de dezembro de 2019.

Social

Além do prêmio em dinheiro a ser recebido, os ganhadores vão ajudar financeiramente cerca de 60 entidades filantrópicas, indicadas neste sorteio mensal. Ao fazer o cadastro a pessoa escolhe uma instituição para receber 20%, que será calculado com base no valor do prêmio a ser recebido pelo consumidor.

Para participar do programa, as entidades precisam estar cadastradas no banco de dados da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc). No cadastro, é preciso informar os nomes dos presidentes ou responsáveis, telefones, e-mails e público-alvo, como instituições que atendam majoritariamente pessoas em vulnerabilidade social, indígenas e quilombolas, por exemplo.