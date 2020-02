Mais de duzentos beneficiados com o auxílio em 2020

Em 2020, 246 atletas, sendo 136 olímpicos e 112 paralímpicos foram contemplados com o programa da Secretaria de Esporte e Lazer, um benefício que garante mais conformo para o atleta de alto rendimento. Segundo o secretario de Esporte e Lazer, Leandro Cruz, este auxílio é fundamental para a formação e permanência do atleta no DF. “Estamos construindo o futuro do esporte de Brasília e, ao mesmo tempo, dando suporte ao presente do esporte local. Nós temos aqui atletas que serão o futuro do esporte e temos também aqueles que já disputam ciclos olímpicos e paralímpicos recebendo o programa do Bolsa Atleta”, destacou.

A entrega do certificado do Bolsa Atleta do GDF 2020 foi realizada na noite desta sexta-feira (14) , no auditório do Colégio Marista João Paulo II, na Asa Norte.

Wendell Belarmino, da natação paralímpica e Bianca Reis, do judô, foram os oradores do evento e representaram os atletas do Distrito Federal. Para o nadador, de 21 anos, que em 2019, conquistou quatro medalhas de ouro e duas de prata nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019 e ouro, prata e bronze no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, em Londres 2019, o programa é essencial para custear o material para treinamento. “Graças ao Bolsa Atleta, que ajuda bastante na minha carreira, eu consegui conquistar um título de campeonato mundial. Eu utilizo o benefício para comprar o traje, óculos, nadadeiras e tocas, que são caros”.

A judoca Bianca Reis, 14 anos, que no ano passado se sagrou campeã dos Jogos Escolares, e atualmente é líder do ranking nacional da classe Sub-18, o Bolsa Atleta é fundamental para a evolução e crescimento do esportista.

“O programa ajuda a custear a despesa como academia, suplementação, materiais esportivos e, principalmente, a competir fora do Distrito Federal”, disse. “Para ficar entre os melhores, precisamos estar com os melhores. Por isso as viagens são muito importantes”, concluiu.

Bolsa Atleta

O programa oferece auxílio financeiro individual aos atletas e paratletas de rendimento do Distrito Federal, que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade. O programa garante condições mínimas para que se dediquem aos treinamentos e competições: locais, sul-americanas, panamericanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas.

O benefício é concedido pelo prazo de até um ano. O valor mensal de cada bolsa muda de acordo com a classificação dos atletas e dos níveis da modalidade, em acordo com a legislação vigente. As modalidades e o número de bolsas são determinadas pelas leis nº 2402, de 15/01/1999 e nº 5279, de 24/12/2013.

Este ano, 248 atletas, sendo 136 olímpicos e 112 paralímpicos serão beneficiados com bolsas mensais com duração de um ano. A previsão de orçamento para o programa é de R$ 1.817.092,80. Em 2019, o custo do programa foi de R$ 1.490.700,00, que atendeu 224 bolsistas (124 olímpicos e 100 paralímpicos).

Modalidades olímpicas atendidas

– Atletismo

– Basquete

– Ciclismo

– Ginástica Artística

– Ginástica R. Desportiva

– Handebol

– Hipismo

– Iatismo

– Judô

– Natação

– Saltos Ornamentais

– Taekwondo

– Tênis de Mesa

– Tênis de Quadra

– Triathlon

– Vôlei

Modalidades paralímpicas atendidas

– Atletismo

– Basquete em cadeira de rodas

– Parabadminton

– Futsal para surdos

– Futebol de campo para surdos

– Vela adaptada

– Vôlei sentado

– Vôlei de areia para surdos

– Tiro com arco

– Futebol de 7

– Futebol de 5

– Goalball

– Tênis de Mesa

– Tênis de cadeira de rodas

– Bocha

– Rúgbi

– Ciclismo

– Hipismo

– Natação

– Remo