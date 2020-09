Mais de 33 mil pessoas já foram atendidas no Centro de Triagem

Redação

Com quase dois meses de funcionamento, o Centro de Triagem da Covid-19 já atendeu 33.959 pacientes. Os dados atualizados foram divulgados na manhã desta sexta-feira (18.09) pela coordenação da unidade.

De acordo com tabela de dados, desde 22 de julho foram diagnosticadas 6.196 pessoas com a Covid-19. Outros 17.440 tiveram resultado negativo e 10.323 foram considerados suspeitos de estarem com a doença. Além disso, foram realizadas 2.581 tomografias, importante exame de avaliação dos pulmões dos pacientes infectados.

A farmácia do Centro de Triagem da Covid-19 entregou aos pacientes 16.519 kits de medicamentos para o tratamento precoce da doença. Esses remédios foram receitados após realização de consulta com os médicos que atuam na unidade.

Para a diretora do Hospital Estadual Santa Casa, Patrícia Neves, que coordena o Centro de Triagem, a unidade é grande sucesso, pois permitiu a identificação de pessoas assintomáticas, evitando a transmissão da doença.

“A pessoa que tinha carga viral sem saber era um potencial transmissor do coronavírus, infectava outros exatamente por não saber se era positiva ou negativa. Com a abertura do Centro de Triagem foi possível identificar e tratar esses pacientes de forma antecipada. Essa ação tem sido muito positiva para o combate da pandemia em Mato Grosso e o trabalho realizado aqui foi muito elogiado pelos atendidos na unidade”, afirmou Patrícia.

Combate à pandemia

A unidade montada na Arena Pantanal tem auxiliado os municípios da Baixada Cuiabana na atenção básica para o enfrentamento da Covid-19. O local conta com uma equipe de 20 médicos, oferece uma estrutura para realização de testagem rápida para o novo coronavírus, realização de exame com uso do aparelho de tomografia e entrega de medicamento para o tratamento precoce da doença, após consulta com prescrição médica.

Para casos graves do coronavírus, as referências continuam sendo as unidades da Atenção Primária, que regulam pacientes para os Hospitais de Referência no tratamento da Covid-19.

Como funciona o Centro de Triagem

O atendimento no Centro de Triagem funciona de segunda-feira a domingo, das 7h às 17h. São entregues até 800 senhas por dia, sendo 500 emitidas pela internet, através do link: triagem.mt.gov.br, e 400 senhas presenciais, entregues no local, das 6h às 6h45.

É obrigatório o uso de máscaras de proteção e as equipes do Corpo de Bombeiros monitoram o local para garantir a organização do espaço durante a entrega das senhas.

Serviço

O Centro de Triagem na Arena Pantanal fica localizado na Av. Agrícola Paes de Barros, s/n - Verdão, em Cuiabá.